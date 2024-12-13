Глава МЗС оцінив шанси завершення війни 21 січня

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що відразу після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа Україна отримає додатковий шанс наблизити справедливий мир.

Про це Сибіга говорив під час публічної дискусії, текст якої наводить LB.ua, пише "Європейська правда".

У міністра поцікавились, чи вірить він особисто, що 21 січня в Україні настане мир. 21 січня стане наступним днем після інавгурації Дональда Трампа, який під час виборчої кампанії обіцяв завершити війну між Росією та Україною "за 24 години".

Сибіга у відповідь дав зрозуміти, що це не просте питання, та зазначив, що він бачить "додатковий шанс" для миру.

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"Я переконаний, що ми отримаємо додатковий шанс, додаткові можливості наблизити справедливий мир для України. У цьому я переконаний", – сказав міністр.

Сибіга також окремо прокоментував мирні пропозиції, що з’являються у медіа нібито як варіанти дій майбутнього президента США щодо України. Глава МЗС зауважив, що офіційні пропозиції можуть з'явитися лише після 20 січня.

"Станом на зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів, нонпейперів, ідей, які озвучують різні голоси в різних медіа. Тут можна спиратися на те, що це тестування реакції і світу, і України", – сказав міністр.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретного "мирного плану Трампа" поки не існує і в команді обраного президента США є лише певні ідеї з цього приводу.

А президент Володимир Зеленський сказав, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години".