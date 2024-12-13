Єрмак: мирного плану Трампа наразі не існує

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретного "мирного плану Трампа" поки не існує і в команді обраного президента США є лише певні ідеї з цього приводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Суспільному".

Єрмака запитали, що українській стороні відомо про плани Трампа для реалізації його багаторазових обіцянок "швидко припинити війну".

"Ніякого плану поки не існує і точно ми його не бачили, цього плану. Ми знаємо, що існує декілька думок, декілька позицій. Вони обговорюються", – відповів керівник ОП.

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Він продовжив, що за підсумками останньої поїздки до США бачить можливість донести до команди Трампа бачення Києва, тому що до України готові дослухатися.

"Люди, з якими я зустрічався, слухали, їм було цікаво, вони ставили питання, дуже глибокі питання. Вони хотіли отримати більше інформації. І думаю головне для нас зараз – це дійсно дати цю інформацію, дати нашу позицію, пояснити, чому ми вважаємо так і так, привести історичні приклади", – зазначив Єрмак.

Зокрема, зазначив він, важливо пояснити, чому "просто припинення вогню" не буде для України прийнятним результатом, натомість найважливіше – як і на яких умовах це може відбутися.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години".

За даними ЗМІ, на зустрічі з Трампом у Парижі Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон спробували переконливо пояснити обраному президенту США своє бачення того, що потрібно для сталого миру в Україні, але конкретних деталей не обговорювали.