Глава МИД оценил шансы завершения войны 21 января

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что сразу после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа Украина получит дополнительный шанс приблизить справедливый мир.

Об этом Сибига говорил во время публичной дискуссии, текст которой приводит LB.ua, пишет "Европейская правда".

У министра поинтересовались, верит ли он лично, что 21 января в Украине наступит мир. 21 января станет следующим днем после инаугурации Дональда Трампа, который во время избирательной кампании обещал завершить войну между Россией и Украиной "за 24 часа".

Сибига в ответ дал понять, что это не простой вопрос, и отметил, что он видит "дополнительный шанс" для мира.

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"Я убежден, что мы получим дополнительный шанс, дополнительные возможности приблизить справедливый мир для Украины. В этом я убежден", – сказал министр.

Сибига также отдельно прокомментировал мирные предложения, которые появляются в медиа якобы как варианты действий будущего президента США в отношении Украины. Глава МИД отметил, что официальные предложения могут появиться только после 20 января.

"По состоянию на сейчас нужно без лишних эмоций относиться к любым документам, нонпейперам, идеям, которые озвучивают разные голоса в разных медиа. Здесь можно опираться на то, что это тестирование реакции и мира, и Украины", – сказал министр.

Как сообщалось, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретного "мирного плана Трампа" пока не существует и в команде избранного президента США есть лишь определенные идеи по этому поводу.

А президент Владимир Зеленский сказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".