Словаччина говоритиме з ЄС і Україною про подальший транзит російського газу

Словаччина з наступного тижня планує серію переговорів щодо забезпечення поставок російського газу після того, як наприкінці 2024 року закінчиться чинний контракт про його транзит через Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

На пресконференції в пʼятницю, 13 грудня, словацький премʼєр Роберт Фіцо анонсував "найближчими днями, зокрема під час різдвяних свят", проведення "надзвичайно інтенсивних переговорів на різних рівнях і в різних країнах".

Він заявив, що прагне забезпечити продовження поставок газу з Росії, тому що не бачить причин "платити за газ більше, ніж це необхідно з геополітичних міркувань".

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"Я вважаю, що навіть у разі короткочасного припинення поставок зі сходу ми маємо достатній запас газу, що ми знайдемо спільне рішення для багатьох країн Європейського Союзу і збережемо транзит газу через словацьку територію, а також транзит газу через українську територію", – додав Фіцо.

Міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова своєю чергою повідомила, що в переговорах візьмуть участь представники Європейської комісії, України та країн – членів ЄС.

Словаччина має довгостроковий контракт з російським "Газпромом" і хотіла зберегти імпорт російського газу через Україну. Але він припиниться наприкінці 2024 року, оскільки Україна не планує продовжувати транзитний контракт з Росією.

Словацькі урядовці шукали альтернативні схеми транзиту газу через Україну, які не потребували б прямої угоди між Україною та Росією, але не досягли жодних домовленостей.