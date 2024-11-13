Словаччина уклала перший контракт на купівлю газу в Азербайджану

Найбільший державний покупець газу у Словаччині SPP в середу, 13 листопада, оголосила про підписання короткострокового контракту на купівлю природного газу з Азербайджану в межах зусиль зі зменшення енергетичної залежності від Росії.

Про це йдеться в заяві SPP, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

Контракт SPP, умови якого не розкриваються, укладений із азербайджанською компанією SOCAR і є короткостроковим.

"Після успішної оцінки співпраці компанія розгляне можливість укладення контракту на постачання газу на більш тривалий період", – йдеться в повідомленні.

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Цей крок є частиною зусиль Словаччини з диверсифікації джерел постачання газу з огляду на те, що наприкінці 2024 року спливає термін угоди про транзит газу між Україною та Росією – найбільшого постачальника газу для словацьких споживачів.

Українська влада неодноразово наголошувала, що угода про транзит продовжена не буде, а в ЄС вказували, що готові замістити обсяги російського газу з інших джерел.

Завдяки контрактам з іншими компаніями, як-то BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE, Словаччина законтрактувала до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, стверджують у SPP.

"Зважаючи на високий ризик припинення поставок газу через східний газопровід, ми вживаємо заходів, щоб гарантувати безпечне газопостачання нашим клієнтам, від великих промислових споживачів до домогосподарств, у будь-якій ситуації", – заявив голова правління та генеральний директор SPP Войтех Ференц.

В Азербайджані раніше висловлювали готовність допомогти з постачанням газу до Євросоюзу через Україну.