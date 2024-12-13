Словакия будет говорить с ЕС и Украиной о дальнейшем транзите российского газа
Словакия со следующей недели планирует серию переговоров по обеспечению поставок российского газа после того, как в конце 2024 года закончится действующий контракт о его транзите через Украину.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
На пресс-конференции в пятницу, 13 декабря, словацкий премьер Роберт Фицо анонсировал "в ближайшие дни, в том числе во время рождественских праздников", проведение "чрезвычайно интенсивных переговоров на разных уровнях и в разных странах".
Он заявил, что стремится обеспечить продолжение поставок газа из России, потому что не видит причин "платить за газ больше, чем это необходимо по геополитическим соображениям".
"Я считаю, что даже в случае кратковременного прекращения поставок с востока мы имеем достаточный запас газа, что мы найдем общее решение для многих стран Европейского Союза и сохраним транзит газа через словацкую территорию, а также транзит газа через украинскую территорию", – добавил Фицо.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова в свою очередь сообщила, что в переговорах примут участие представители Европейской комиссии, Украины и стран – членов ЕС.
Словакия имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом" и хотела сохранить импорт российского газа через Украину. Но он прекратится в конце 2024 года, поскольку Украина не планирует продлевать транзитный контракт с Россией.
Словацкие чиновники искали альтернативные схемы транзита газа через Украину, которые не требовали бы прямого соглашения между Украиной и Россией, но не достигли никаких договоренностей.