Словакия будет говорить с ЕС и Украиной о дальнейшем транзите российского газа

Словакия со следующей недели планирует серию переговоров по обеспечению поставок российского газа после того, как в конце 2024 года закончится действующий контракт о его транзите через Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

На пресс-конференции в пятницу, 13 декабря, словацкий премьер Роберт Фицо анонсировал "в ближайшие дни, в том числе во время рождественских праздников", проведение "чрезвычайно интенсивных переговоров на разных уровнях и в разных странах".

Он заявил, что стремится обеспечить продолжение поставок газа из России, потому что не видит причин "платить за газ больше, чем это необходимо по геополитическим соображениям".

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"Я считаю, что даже в случае кратковременного прекращения поставок с востока мы имеем достаточный запас газа, что мы найдем общее решение для многих стран Европейского Союза и сохраним транзит газа через словацкую территорию, а также транзит газа через украинскую территорию", – добавил Фицо.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова в свою очередь сообщила, что в переговорах примут участие представители Европейской комиссии, Украины и стран – членов ЕС.

Словакия имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом" и хотела сохранить импорт российского газа через Украину. Но он прекратится в конце 2024 года, поскольку Украина не планирует продлевать транзитный контракт с Россией.

Словацкие чиновники искали альтернативные схемы транзита газа через Украину, которые не требовали бы прямого соглашения между Украиной и Россией, но не достигли никаких договоренностей.