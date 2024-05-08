Словаччина шукає в Азербайджані заміну російському газу

Словацькі урядовці під час візиту до Азербайджану обговорювали у тому числі купівлю енергоресурсів, що дозволило би Братиславі отримати альтернативу російському газу, транзит якого через територію України припиниться із завершенням дії угоди з "Газпромом".

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Прем’єра Роберта Фіцо у поїздці супроводжували міністерка економіки Деніса Сакова і міністр закордонних справ Юрай Бланар, а також кілька бізнесменів. Братислава і Баку обговорювали поглиблення співпраці у кількох сферах, у тому числі в енергетиці.

"Зараз Азербайджан експортує газ до восьми країн. Сподіваюся, Словаччина стане дев’ятою", – заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на брифінгу після зустрічі.

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Міністерка Сакова зазначила, що Словаччина "докладе усіх зусиль для імпорту газу з Азербайджану до Словаччини, щоби ми могли диверсифікувати постачання та позбутися російського газу".

Як відомо, Словаччина – одна з країн ЄС, які продовжують отримувати російський газ транзитом через українську ГТС. Із завершенням 2024 року добігає кінця дія російсько-української угоди про транзит, Україна виключає її продовження.

Раніше Фіцо заявляв, що нібито існує можливість продовження угоди, що забезпечить транзит газу і надалі, але у Києві його слова заперечили.

У ЄС зазначали, що готуються до можливого припинення постачання російського газу після того, як сплине термін контракту щодо транзиту між Україною та РФ наприкінці 2024 року.