Головком ЗС Литви зустрівся із Сирським та запевнив у продовженні підготовки військових

Збройні сили Литви продовжать підготовку українських інструкторів і військових, а також консультуватимуть Збройні Сили України з питань реформування.

Про це заявив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Як повідомили у Збройних силах Литви, про це Вайкшнорас заявив під час візиту в Україну після зустрічі з командувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

"Збройні сили Литви продовжать підготовку українських військовослужбовців у Литві та в міжнародних форматах "Інтерфлекс" і EUMAM. Ми продовжимо підтримувати лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців у медичних закладах армії", – заявив він.

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Фото: LRT

Вайкшнорас акцентував, що Литва буде співпрацювати у питаннях постачання та координації військової підтримки, такої як: безпілотні системи та системи протидії безпілотникам, артилерійські снаряди, інтегровані системи протиповітряної оборони тощо.

Як передає литовський суспільний мовник, він зустрівся з керівництвом Збройних Сил України, відвідав навчальний центр безпілотних систем, а також побував на опорному пункті роти під Києвом, який став важливою складовою успішної оборони столиці в перші дні масштабної війни.

Фото: LRT

Однією з головних цілей візиту було налагодження зв'язків щодо отриманих уроків, зокрема з фортифікаційного будівництва, а також перейняття передового досвіду від українських бійців.

Нещодавно інформували, що 30 українських інструкторів навчальних центрів для новобранців у наступному році отримають додаткову підготовку у Литві.

А з Латвії вирушила в дорогу колона з 19 автомобілів, які передають на потреби сил оборони України.