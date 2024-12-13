30 українських інструкторів з БЗВП пройдуть додаткове навчання у Литві

30 українських інструкторів навчальних центрів для новобранців у наступному році отримають додаткову підготовку у Литві.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, пише "Європейська правда".

Навчання для інструкторів навчальних центрів за сприяння Литви запланували у рамках програми НАТО з удосконалення військової освіти (DEEP).

Про таку домовленість заявили після зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника з міжнародним радником з питань професійної військової освіти Литви Стасісом Палдунасом.

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До першої групи українських інструкторів, що поїдуть на навчання, увійдуть 30 осіб. Під час відбору кандидатів особливу увагу обіцяють приділяти сержантському складу ЗСУ з бойовим досвідом.

Після повернення до України ці інструктори зможуть ділитися знаннями з колегами у навчальних центрах.

"Удосконалення військової освіти та бойової підготовки є одним із ключових завдань для Збройних сил України. Ми вдячні партнерам за підтримку, яка дозволяє інтегрувати сучасні стандарти НАТО в нашу систему підготовки", – зазначив Сергій Мельник.

Також у Міноборони хочуть, щоб Естонія підготувала та оснастила українську бригаду.

Нагадаємо, у листопаді в межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів.