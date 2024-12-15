Главком ВС Литвы встретился с Сырским и заверил в продолжении подготовки военных

Вооруженные силы Литвы продолжат подготовку украинских инструкторов и военных, а также будут консультировать Вооруженные Силы Украины по вопросам реформирования.

Об этом заявил командующий Вооруженных сил Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Как сообщили в Вооруженных силах Литвы, об этом Вайкшнорас заявил во время визита в Украину после встречи с командующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским.

"Вооруженные силы Литвы продолжат подготовку украинских военнослужащих в Литве и в международных форматах "Интерфлекс" и EUMAM. Мы продолжим поддерживать лечение и реабилитацию раненых военнослужащих в медицинских учреждениях армии", – заявил он.

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Фото: LRT

Вайкшнорас акцентировал, что Литва будет сотрудничать в вопросах поставки и координации военной поддержки, такой как: беспилотные системы и системы противодействия беспилотникам, артиллерийские снаряды, интегрированные системы противовоздушной обороны и тому подобное.

Как передает литовский общественный вещатель, он встретился с руководством Вооруженных Сил Украины, посетил учебный центр беспилотных систем, а также побывал на опорном пункте роты под Киевом, который стал важной составляющей успешной обороны столицы в первые дни масштабной войны.

Фото: LRT

Одной из главных целей визита было налаживание связей по полученным урокам, в частности по фортификационному строительству, а также перенятие передового опыта от украинских бойцов.

Недавно информировали, что 30 украинских инструкторов учебных центров для новобранцев в следующем году получат дополнительную подготовку в Литве.

А из Латвии отправилась в путь колонна из 19 автомобилей, которые передают на нужды сил обороны Украины.