З Латвії прямують в Україну 19 авто для сил оборони
З Латвії вирушила в дорогу колона з 19 автомобілів, які передають на потреби сил оборони України.
Про це повідомили в офіційному X (Twitter) армії Латвії, пише "Європейська правда".
Передачу автомобілів організували Нацгвардія Латвії та асоціація підприємців, що займаються зборами на підтримку України.
🇱🇻🇺🇦Ceļā pie Ukrainas karavīriem devies @zemessardze_LV un biedrības @UznemejiMieram sarūpets konvojs ar 19 automašīnām.
Paldies karavīriem, zemessargiem un iedzīvotājiem par sagādātajām dāvanām, kuras nogādāsim Ukrainas aizstāvjiem frontes karstākajos punktos! pic.twitter.com/BiKNPs1uYWРеклама:– NBS (@Latvijas_armija) December 13, 2024
У Міноборони Латвії подякували своїм військовим та громадянам за зібраний подарунок для України, зазначивши, що авто будуть працювати на найгарячіших ділянках фронту.
Нагадаємо, у листопаді в межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів.
У Чехії збирають кошти на придбання гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.