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З Латвії прямують в Україну 19 авто для сил оборони

Новини — П'ятниця, 13 грудня 2024, 10:24 — Марія Ємець

З Латвії вирушила в дорогу колона з 19 автомобілів, які передають на потреби сил оборони України. 

Про це повідомили в офіційному X (Twitter) армії Латвії, пише "Європейська правда".

Передачу автомобілів організували Нацгвардія Латвії та асоціація підприємців, що займаються зборами на підтримку України.

У Міноборони Латвії подякували своїм військовим та громадянам за зібраний подарунок для України, зазначивши, що авто будуть працювати на найгарячіших ділянках фронту. 

Нагадаємо, у листопаді в межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів.

У Чехії збирають кошти на придбання гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Латвія
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