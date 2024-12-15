ЗМІ: Проєвропейська коаліція Румунії хоче сформувати уряд до Різдва

Чотири проєвропейські партії Румунії, які домовились про коаліцію після парламентських виборів 1 грудня, налаштовані на голосування за сформований ним уряд 23 грудня.

Про це повідомили джерела Digi24, передає "Європейська правда".

Лідери партій, які формують проєвропейську коаліцію Румунії, планують у найближчі дні домовитись про розподіл посад в обох палатах парламенту та міністерських портфелів, йдеться в матеріалі.

За інформацією Digi24, є ще одна перешкода, яку потрібно подолати – домовитись про спільного кандидата на вибори президента Румунії, який "відповідатиме критеріям усіх електоратів цих партій, щоб за нього проголосувало якомога більше людей".

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Співрозмовники в партіях сподіваються, що новий уряд буде приведений до присяги в понеділок, 23 грудня.

На цей графік вони орієнтуються з огляду на те, що перше засідання парламенту відбудеться 20 грудня, і якщо коаліції вдасться погодити кандидатів, голосування за уряд вдасться провести вже наступного понеділка.

Якщо ж партії не зможуть дійти згоди, то вся дискусія перенесеться на січень 2025 року.

На початку грудня проєвропейські Соціал-демократична партія (PSD) чинного прем’єра Марчела Чолаку, Союз порятунку Румунії (USR), Національна ліберальна партія (PNL), етнічна угорська партія UDMR та представники національних меншин досягли домовленості про коаліцію.

У підписаній резолюції вони задекларували наміри забезпечити стабільний уряд, захистити європейський курс Румунії і не допустити її міжнародної ізоляції.

Про ризики цього заговорили через несподіване лідерство у першому турі президентських виборів ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та другого місця ультраправого Альянсу за об'єднання румунів (AUR) на парламентських виборах.

Але Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Джорджеску.