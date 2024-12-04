Проєвропейські партії Румунії домовились про коаліцію

У Румунії чотири партії разом з представниками національних меншин домовилися сформувати урядову коаліцію, щоб заблокувати прихід до влади праворадикалів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє румунський портал Hotnews.

Зустріч лідерів Соціал-демократичної партії (PSD) чинного прем’єра Марчела Чолаку, Союзу порятунку Румунії (USR), Національної ліберальної партії (PNL), етнічної угорської партії UDMR та представників національних меншин завершилася прийняттям резолюції з чотирьох пунктів, яка є основою майбутнього спільного управління.

"Сьогодні ми домовилися про формування майбутньої коаліції, яка забезпечить стабільність уряду та впровадить конкретні заходи для модернізації Румунії на благо всіх громадян", – йдеться у резолюції.

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Партії також підтвердили продовження європейського та євроатлантичного шляху Румунії.

"Ми підтверджуємо нашу рішучість підтримувати і зміцнювати відданість Румунії європейським та євроатлантичним цінностям і партнерствам, як основам національної безпеки і процвітання", – йдеться у резолюції.

Партії також взяли на себе зобов'язання щодо розвитку та реформ.

Крім того, вони закликали громадян Румунії, незалежно від того, проживають вони в країні чи за її межами.

"Закликаємо всіх громадян Румунії проголосувати на майбутніх виборах у неділю, 8 грудня 2024 року. Голосувати поінформовано та раціонально, обрати проєвропейську, демократичну та безпечну Румунію та відкинути ізоляціонізм, екстремізм та популізм", – йдеться ц резолюції.

Обговорення більш детальної програми майбутньої коаліції почнеться з наступного тижня.

Зустріч у середу ввечері є першою, в якій беруть участь лідери всіх чотирьох формувань з проєвропейським баченням після парламентських виборів 1 грудня, які призвели до фрагментованого парламенту з 7 партій.

Друге місце на виборах посів ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR), загалом правопопулістські сили набрали понад 30%.

Детальніше читайте у статті: "Друзі Путіна" різко посилилися, але не виграли: які ризики несе новий парламент Румунії