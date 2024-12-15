СМИ: Проевропейская коалиция Румынии хочет сформировать правительство до Рождества

Четыре проевропейские партии Румынии, которые договорились о коалиции после парламентских выборов 1 декабря, настроены на голосование за сформированное им правительство 23 декабря.

Об этом сообщили источники Digi24, передает "Европейская правда".

Лидеры партий, формирующих проевропейскую коалицию Румынии, планируют в ближайшие дни договориться о распределении должностей в обеих палатах парламента и министерских портфелей, говорится в материале.

По информации Digi24, есть еще одно препятствие, которое нужно преодолеть – договориться о совместном кандидате на выборы президента Румынии, который "будет отвечать критериям всех электоратов этих партий, чтобы за него проголосовало как можно больше людей".

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Собеседники в партиях надеются, что новое правительство будет приведено к присяге в понедельник, 23 декабря.

На этот график они ориентируются ввиду того, что первое заседание парламента состоится 20 декабря, и если коалиции удастся согласовать кандидатов, голосование за правительство удастся провести уже в следующий понедельник.

Если же партии не смогут прийти к согласию, то вся дискуссия перенесется на январь 2025 года.

В начале декабря проевропейские Социал-демократическая партия (PSD) действующего премьера Марчела Чолаку, Союз спасения Румынии (USR), Национальная либеральная партия (PNL), этническая венгерская партия UDMR и представители национальных меньшинств достигли договоренности о коалиции.

В подписанной резолюции они задекларировали намерения обеспечить стабильное правительство, защитить европейский курс Румынии и не допустить ее международной изоляции.

О рисках этого заговорили из-за неожиданного лидерства в первом туре президентских выборов ультраправого кандидата Келина Джорджеску и второго места ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) на парламентских выборах.

Но Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Джорджеску.