У Румунії починаються перемовини про новий уряд, який повинен буде запустити нові вибори президента

У Румунії цього тижня починаються перемовини про формування нового уряду у продовження коаліційної домовленості за участі низки політсил, які разом забезпечують у парламенті проєвропейську більшість.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

З понеділка у Румунії розпочинаються перемовини про уряд між соціал-демократами (PSD) чинного прем’єра Марчела Чолаку, "Союзом порятунку Румунії" (USR), Національною ліберальною партією (PNL), етнічною угорською UDMR та представниками нацменшин щодо формування нового уряду.

Соціал-демократи розраховують на прем’єрську посаду, на якій ймовірно залишиться Марчел Чолаку.

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Минулого тижня, нагадаємо, партії досягли домовленості про коаліцію. У підписаній резолюції вони задекларували наміри забезпечити стабільний уряд, захистити європейський курс Румунії і не допустити її міжнародної ізоляції, про ризики чого заговорили через несподіване лідерство у першому турі президентських виборів ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та другого місця ультраправого Альянсу за об'єднання румунів (AUR) на парламентських виборах.

Нагадаємо, у зв’язку з безпрецедентним рішенням КС перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Джорджеску новий уряд повинен буде визначити нові дати виборів.

Чинний президент Клаус Йоганніс продовжить виконувати обов’язки президента до обрання наступника.