Литва разом з Естонією розширила санкції проти грузинської влади

Литва розширила перелік грузинських політиків та урядовців, на яких поширюються санкції через застосування насильства проти антиурядових протестувальників.

Про це оголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє "Європейська правда".

Будріс оголосив, що в координації з Естонією Литва додала до свого санкційного списку ще 17 грузинських посадовців, зокрема прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

"Ми не будемо миритися з насильством та репресіями проти мирних протестувальників, журналістів та опозиції. Настав час для спільних дій на рівні ЄС!" – закликав він.

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Естонія перед тим оголосила, що заборонила в’їзд до країни ще 14 грузинським посадовцям та суддям, зокрема прем’єру Кобахідзе.

Антиурядові протести в Грузії тривають із кінця листопада після того, як грузинська влада оголосила про паузу стосовно руху в Європейський Союз до кінця 2028 року.

Грузинські силовики били й жорстко затримували протестувальників, а також іноземців і журналістів.

Напередодні, 14 грудня, "президентом" Грузії обрали єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі.

Чинна президентка Саломе Зурабішвілі та грузинська опозиція вважають голосування нелегітимним.

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