Литва вместе с Эстонией расширила санкции против грузинских властей

Литва расширила перечень грузинских политиков и чиновников, на которых распространяются санкции из-за применения насилия против антиправительственных протестующих.

Об этом объявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает "Европейская правда".

Будрис объявил, что в координации с Эстонией Литва добавила в свой санкционный список еще 17 грузинских чиновников, в частности премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

"Мы не будем мириться с насилием и репрессиями против мирных протестующих, журналистов и оппозиции. Пришло время для совместных действий на уровне ЕС!" – призвал он.

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Эстония перед тем объявила, что запретила въезд в страну еще 14 грузинским чиновникам и судьям, в частности премьеру Кобахидзе.

Антиправительственные протесты в Грузии продолжаются с конца ноября после того, как грузинские власти объявили о паузе относительно движения в Европейский Союз до конца 2028 года.

Грузинские силовики избивали и жестко задерживали протестующих, а также иностранцев и журналистов.

Накануне, 14 декабря, "президентом" Грузии избрали единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Действующий президент Саломе Зурабишвили и грузинская оппозиция считают голосование нелегитимным.

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