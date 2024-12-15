Естонія заборонила в’їзд ще 14 посадовцям Грузії, серед них Кобахідзе

Міністерство закордонних справ Естонії заборонило в’їзд до країни ще 14 грузинським посадовцям та суддям, у списку є грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе.

Про це із посиланням на заяву МЗС передає "Європейська правда".

МЗС Естонії, яке раніше заборонило в'їзд до країни 11 грузинським посадовцям, додало до санкційного списку ще 14 грузинських посадовців та суддів.

Серед нових доданих до списку: грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе.

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Очільник естонського зовнішньополітичного відомства Маргус Тсахкна заявив, що насильство, яке застосовує грузинська влада проти протестувальників, журналістів та лідерів опозиції, є неприйнятним, злочинним і таким, що порушує права людини.

Нагадаємо, 2 грудня Естонія та Латвія слідом за Литвою рішуче засудили серйозні порушення прав людини у зв'язку з протестами у Грузії, оголосивши про заборону в'їзду низці грузинських посадовців.

Тоді Тсахкна запровадив санкції, заборонивши в'їзд до Естонії 11 грузинським урядовцям, серед яких міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та почесний голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

Держдеп США 12 грудня оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

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