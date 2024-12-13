ЗМІ: Невідомі дрони помітили над авіабазою "Рамштайн"

У Німеччині протягом останніх тижнів фіксували прольоти безпілотників над чутливими промисловими об'єктами, а також над військовою базою "Рамштайн", яку використовують США.

Про це йдеться у публікації Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з конфіденційною доповіддю німецьких органів безпеки, у вечірні години 3 і 4 грудня над територією авіабази були помічені численні безпілотники.

Попри інтенсивні заходи оператора дрона знайти не вдалось, зазначає видання.

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За даними видання, безпілотники також були помічені над об'єктами оборонної компанії Rheinmetall і хімічного гіганта BASF, але їхнє походження з'ясувати не вдалося.

Армія США підтвердила підозрілі польоти безпілотників над "Рамштайном" у відповідь на запит Spiegel.

"На початку грудня в цьому районі і над авіабазою "Рамштайн" було помічено кілька невеликих безпілотних літальних апаратів; вони не справили жодного впливу на персонал бази або на об'єкти, які там розташовані, і військову техніку", – заявила представниця бази.

Прокуратура Фленсбурга розпочала розслідування за підозрою в "агентурній діяльності з диверсійною метою".

Минулого тижня на конференції міністрів внутрішніх справ у Бранденбурзі обговорювали польоти безпілотників. Однак учасники конференції не змогли домовитися про спільний підхід до протидії таким польотам.

Нагадаємо, у листопаді повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.

Варто зауважити, що нещодавно в порту німецького Гамбурга виявили безпілотник, який стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth.