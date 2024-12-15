У Байдена говорят, что разбираются со шквалом сообщений о неизвестных БПЛА

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заверил, что федеральное правительство принимает меры в связи с сообщениями о пролетах неизвестных беспилотников в нескольких штатах.

Об этом он заявил в эфире телеканала ABC News, сообщает "Европейская правда".

Майоркас признал, что сообщения о неопознанных летательных объектах в районе штата Нью-Джерси в последние дни выросли, и "нет сомнений, что люди видят беспилотники".

"Хочу заверить американскую общественность, что мы в федеральном правительстве выделили дополнительные ресурсы, персонал, технологии для помощи полиции штата Нью-Джерси в борьбе с беспилотниками", – добавил он.

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Министр также призвал Конгресс предоставить федеральным и местным чиновникам полномочия для противодействия деятельности беспилотников "под федеральным надзором".

Майоркас предположил, что одной из причин увеличения количества сообщений о дронах является разрешение Управления гражданской авиации США в сентябре 2023 года на ночные полеты беспилотников.

"Если мы обнаружим какое-либо иностранное вмешательство или преступную деятельность, мы будем общаться с американской общественностью соответствующим образом", – сказал он, подчеркнув, что пока нет доказательств о том, что замеченные дроны представляют угрозу.

В последние недели в США стали все чаще сообщать о пролетах дронов – начиная со штата Нью-Джерси и далее в других местах на северо-востоке Штатов.

Администрация Джо Байдена утверждает, что замеченные людьми дроны являются легальными или были перепутаны с самолетами и вертолетами, а признаков иностранного вмешательства не обнаружили.

Ранее сообщалось о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Великобритании в Саффолке и Норфолке.

В Германии в течение последних недель тоже фиксировали пролеты беспилотников над чувствительными промышленными объектами, а также над военной базой "Рамштайн", которую используют США.