Вибух у житловому будинку в Чехії, вісім постраждалих

У результаті вибуху в багатоквартирному будинку в місті Зноймо на півдні Чехії в неділю, 15 грудня, постраждали восьмеро людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Чеське телебачення.

Вибух пролунав в одноповерховому старому будинку, що перебуває в приватній власності, близько 11-ї ранку за місцевим часом у неділю.

У результаті передня стіна обвалилася з рівня першого поверху на тротуар. Пошкоджено також дах, вибито вікна на першому поверсі, а також у будинку навпроти.

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Очевидці стверджують, що вибух і вибухову хвилю було чутно за кілька кілометрів від місця події.

У результаті вибуху постраждали восьмеро людей, одного з них довелось рятувати з-під завалів та доправляти до лікарні гелікоптером. Ще одна людина отримала поранення середньої тяжкості, інші – легкі, розповіли рятувальники Знойма.

Мерія міста запропонувала людям, які опинились без житла, тимчасовий прихисток та охорону майна, яке залишилось у зруйнованій будівлі.

Наразі причина вибуху не встановлена, але, за попередньою версією, йдеться про витік газу. За словами речника поліції Знойма Давида Чалупки, на встановлення обставин інциденту можуть піти тижні.

Минулого тижня в районі кварталу Тарвекамп на півночі Гааги внаслідок потужного вибуху в житловому будинку загинули шестеро людей, а від вибухової хвилі постраждали довколишні будинки.