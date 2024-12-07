У Гаазі стався сильний вибух у житловому будинку: щонайменш четверо постраждалих

У північній частині Гааги вранці у суботу стався сильний вибух у житловому кварталі, внаслідок якого одна секція будинку обвалилася і постраждали щонайменш чотири людини.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Сильний вибух пролунав близько 6:15 у кварталі Тарвекамп на півночі міста та призвів до обвалу однієї секції будівлі, загалом постраждали п’ять будинків. На місці вибуху спалахнула пожежа. На двох поверхах будинку розташовані квартири, приміщення на першому поверсі орендував магазин весільних суконь.

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Мешканців близько 40 довколишніх будинків евакуювали.

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На цей час відомо про чотирьох постраждалих, їх госпіталізували. Рятувальники поки не знають, чи є люди під завалами та скільки.

NOS

На місці працюють пожежники, рятувальники зі службовими собаками та слідчі-криміналісти. Поруч чергують медики. На місце події приїхав також мер Гааги.

"Шокований страшними кадрами обвалу квартири у Гаазі. Мої думки з постраждалими, всіма, кого це торкнулося, і службами, які працють на місці. Тримаю зв’язок з мером Гааги Ван Заненом і запропонував йому усю необхідну допомогу з боку уряду", – відреагував прем’єр Нідерландів Дік Схооф.

Geschokt door de vreselijke beelden van een ingestorte flat in Den Haag. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, alle andere betrokkenen en de hulpverleners die nu ter plekke bezig zijn. Ik heb vanmorgen contact gehad met burgemeester Van Zanen van @GemeenteDenHaag en hem… – Dick Schoof (@MinPres) December 7, 2024

Зазначимо, хоча столицею Нідерландів є Амстердам, усі ключові державні установи й посольства розташовані у Гаазі. Це також місто розміщення багатьох міжнародних судових установ.

У жовтні стався сильний вибух у місті на північному сході Англії, тоді загинула дитина і ще шестеро людей постраждали.

На початку листопада У Нідерландах сталась пожежа на кораблі, де перебували шукачі притулку.