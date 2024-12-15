Взрыв в жилом доме в Чехии, восемь пострадавших

В результате взрыва в многоквартирном доме в городе Зноймо на юге Чехии в воскресенье, 15 декабря, пострадали восемь человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Чешское телевидение.

Взрыв прогремел в одноэтажном старом доме, находящемся в частной собственности, около 11 утра по местному времени в воскресенье.

В результате передняя стена обвалилась с уровня первого этажа на тротуар. Повреждена также крыша, выбиты окна на первом этаже, а также в доме напротив.

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Очевидцы утверждают, что взрыв и взрывную волну было слышно за несколько километров от места происшествия.

В результате взрыва пострадали восемь человек, одного из них пришлось спасать из-под завалов и доставлять в больницу вертолетом. Еще один человек получил ранения средней тяжести, остальные – легкие, рассказали спасатели Знойма.

Мэрия города предложила людям, которые оказались без жилья, временный приют и охрану имущества, которое осталось в разрушенном здании.

Сейчас причина взрыва не установлена, но, по предварительной версии, речь идет об утечке газа. По словам представителя полиции Знойма Давида Чалупки, на установление обстоятельств инцидента могут уйти недели.

На прошлой неделе в районе квартала Тарвекамп на севере Гааги в результате мощного взрыва в жилом доме погибли шесть человек, а от взрывной волны пострадали близлежащие дома.