Шторм на заморській території Франції: влада каже про загибель "кількасот людей"

У результаті циклону Чідо, який обрушився на французький заморський департамент Майотта в Індійському океані напередодні, загинути могли кілька сотень людей.

Про це заявив префект Майотти Франсуа-Ксав'є Б'євіль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Офіційна кількість жертв циклону Чідо на Майотті наразі становить 14 людей, але є "безумовно, кілька сотень загиблих", заявив Бʼєвіль.

"Можливо, ми наближаємося до тисячі або навіть кількох тисяч… Ми не зможемо порахувати всіх жертв", – додав він, маючи на увазі, що загиблих за місцевою традицією ховають протягом доби.

Реклама:

Циклон Чідо пронісся над Майоттою – французьким архіпелагом в Індійському океані на північ від Мадагаскару – в ніч проти суботи, 14 грудня, принісши вітер зі швидкістю понад 220 кілометрів на годину.

За даними французьких синоптиків, це найсильніший шторм, що обрушився на французький архіпелаг за останні 90 років.

МВС Франції оцінює, що стихія зруйнувала житло третини населення Майотти – близько 100 тисяч людей, яких намагаються розселити в пунктах тимчасового розміщення.

У неділю на Майотту прибув перший літак французьких екстрених служб, який доставив обладнання для надання невідкладної допомоги і медичний персонал.

Нагадаємо, минулого місяця проливні дощі накрили Іспанію, в результаті чого загинули понад 220 людей.