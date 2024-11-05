Валенсія після смертоносних повеней просить про 31 млрд євро допомоги

Регіон Валенсія просить центральний уряд Іспанії виділити кошти на відновлення після повеней, які минулого тижня зруйнували будинки і забрали понад 200 життів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Уряд Валенсії погодився попросити у Мадрида 31,4 млрд євро, заявив у понеділок увечері глава регіону Карлос Масон. За його словами, пакет включатиме допомогу на відновлення будинків і закупівлю транспортних засобів.

Валенсія все ще долає наслідки повеней, які забрали життя понад 200 людей, а ще сотні вважаються зниклими безвісти. Шторм став одним з найсильніших стихійних лих в Іспанії за всю її історію.

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Регіональний уряд не оновлював дані про кількість загиблих з 1 листопада. Остання цифра, надана національним урядом, становить 217 осіб, включаючи трьох загиблих у сусідніх регіонах.

Рятувальні роботи тривають, і центральний уряд на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом заявив, що ще занадто рано оцінювати збитки.

У суботу Санчес оголосив про найбільше в Іспанії розгортання військових і сил безпеки в постраждалому від повені регіоні в мирний час.

Очікується, що у вівторок центральний уряд оголосить про пакет фінансової допомоги, який включатиме мораторій на сплату податку на прибуток для постраждалих від повені. Агентство зі страхування від стихійних лих також обробляє запити на компенсацію від постраждалих, хоча воно не оприлюднило жодних цифр.

Регіональний уряд Валенсії вже пообіцяв виділити 250 млн євро допомоги постраждалим. Тим часом фонд іспанського мільярдера Амансіо Ортеги в понеділок оголосив про пожертвування 100 млн євро.

У неділю мешканці найбільш постраждалого містечка Пайпорта закидали брудом прем'єр-міністра Педро Санчеса, короля Феліпе VI та його дружину королеву Летицію, які приїхали туди. Жителі були невдоволені реакцією влади на смертельну катастрофу.