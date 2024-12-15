Шторм на заморской территории Франции: власти говорят о гибели "нескольких сотен человек"

В результате циклона Чидо, который обрушился на французский заморский департамент Майотта в Индийском океане накануне, погибнуть могли несколько сотен человек.

Об этом заявил префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Официальное количество жертв циклона Чидо на Майотте сейчас составляет 14 человек, но есть "безусловно, несколько сотен погибших", заявил Бьевиль.

"Возможно, мы приближаемся к тысяче или даже нескольким тысячам... Мы не сможем посчитать всех жертв", – добавил он, имея в виду, что погибших по местной традиции хоронят в течение суток.

Реклама:

Циклон Чидо пронесся над Майоттой – французским архипелагом в Индийском океане к северу от Мадагаскара – в ночь на субботу, 14 декабря, принеся ветер со скоростью более 220 километров в час.

По данным французских синоптиков, это самый сильный шторм, обрушившийся на французский архипелаг за последние 90 лет.

МВД Франции оценивает, что стихия разрушила жилье трети населения Майотты – около 100 тысяч человек, которых пытаются расселить в пунктах временного размещения.

В воскресенье на Майотту прибыл первый самолет французских экстренных служб, который доставил оборудование для оказания неотложной помощи и медицинский персонал.

Напомним, в прошлом месяце проливные дожди накрыли Испанию, в результате чего погибли более 220 человек.