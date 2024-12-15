Шторм забрав життя щонайменше 11 людей на заморських територіях Франції

Щонайменше 11 людей загинули після того, як на заморські території Франції наринув циклон.

Про це із посиланням на заяви французьких синоптиків та владу повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Як заявили французькі синоптики – це був найсильніший шторм, що обрушився на французький архіпелаг в Індійському океані на північ від Мадагаскару за останні 90 років. Внаслідок нього загинули щонайменше 11 людей.

Циклон "Чідо" пронісся над Майоттою вночі та приніс вітер зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину. Він пошкодивши тимчасове житло, урядові будівлі і лікарню.

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Une situation dramatique à Mayotte #Chido

Des images de dévastation sur toute l’île. L’impact sur nos réseaux est massif avec beaucoup de sites qu’on ne peut atteindre à ce stade.

Mes pensées vont d’abord à nos salariés et leur entourage touchés par cette catastrophe et bien… pic.twitter.com/dH3xc1GLEk – Christel Heydemann (@Cheydema) December 15, 2024

Le quartier informel de Disma à Kaweni au nord de la banlieu de #Mamoudzou complètement rayé de la carte.



Le bilant provisoire est extrêmement lourd, 11 mort et et plus de 200 blessés pour la commune du chef-lieux.#CycloneChido #Mayotte #ChidoMayotte #chido #Cyclone pic.twitter.com/5CzTZ16EGn – GéGé (@gegeYT976) December 15, 2024

За словами представників влади, важко встановити точну кількість загиблих після циклону, який також викликав занепокоєння щодо доступу до їжі, води та санітарії.

Представник французького міністерства внутрішніх справ заявив, що підрахувати кількість жертв буде складно, адже Майотту населяє мусульманське населення, яке "ховає померлих ховають протягом 24 годин".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що уважно стежить за ситуацією на Майотті. Він запевнив – вся Франція на боці Майотти.

"Дякую урядовим службам, силам надзвичайних ситуацій і безпеки, які були мобілізовані. Підкріплення вже тут, і ще більше прибуде завтра", – додав він.

Минулого місяця проливні дощі накрили Іспанію, в результаті чого загинули понад 220 людей.

На початку грудня кількість загиблих від шторму "Бора" у Греції зросла до трьох.