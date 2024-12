Шторм забрав життя щонайменше 11 людей на заморських територіях Франції

Щонайменше 11 людей загинули після того, як на заморські території Франції наринув циклон.

Про це із посиланням на заяви французьких синоптиків та владу повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Як заявили французькі синоптики – це був найсильніший шторм, що обрушився на французький архіпелаг в Індійському океані на північ від Мадагаскару за останні 90 років. Внаслідок нього загинули щонайменше 11 людей.

Циклон "Чідо" пронісся над Майоттою вночі та приніс вітер зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину. Він пошкодивши тимчасове житло, урядові будівлі і лікарню.

Реклама:

Une situation dramatique à Mayotte #Chido Des images de dévastation sur toute l’île. L’impact sur nos réseaux est massif avec beaucoup de sites qu’on ne peut atteindre à ce stade. Mes pensées vont d’abord à nos salariés et leur entourage touchés par cette catastrophe et bien… pic.twitter.com/dH3xc1GLEk

Le quartier informel de Disma à Kaweni au nord de la banlieu de #Mamoudzou complètement rayé de la carte.



Le bilant provisoire est extrêmement lourd, 11 mort et et plus de 200 blessés pour la commune du chef-lieux.#CycloneChido #Mayotte #ChidoMayotte #chido #Cyclone pic.twitter.com/5CzTZ16EGn