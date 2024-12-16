Папа Франциск назвал украинцев и россиян "кузенами", которые "должны найти общий язык"

Папа Римский Франциск заявил, что украинцы и россияне – "двоюродные братья", которые "должны найти общий язык".

Его цитирует Vatican News, передает "Европейская правда".

Папа Римский Франциск заявил, что украинцы и россияне должны "прийти к взаимопониманию".

"Они братья, кузены. Пусть они придут к взаимопониманию! Война – это всегда поражение. Мир всему миру!" – сказал понтифик в речи на французском острове Корсика, где вознес молитвы к "Пресвятой Богородице".

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Он также обратился к международному сообществу с призывом молиться за мир во всем мире и выразил надежду на прекращение боевых действий во всем мире до Рождества.

В августе Папа Римский Франциск осудил решение Украины запретить деятельность в стране российской церкви.

Отметим, в октябре президент Владимир Зеленский в третий раз имел частную аудиенцию у Папы Римского Франциска. Тогда Зеленский подарил Понтифику картину маслом "Бучанское преступление. История Марички".