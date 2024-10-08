ЄС: Росія і її гібридні дії не завадять нашій підтримці України

ЄС на тлі зростання випадків дестабілізаційної діяльності Росії заявив, що ці дії не вплинуть на його рішучість підтримувати Україну.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

В ЄС зафіксували зростання широкого спектра дій, спрямованих проти Євросоюзу та його держав-членів, включаючи кібератаки, інформаційні маніпуляції та кампанії втручання, випадки підпалів, вандалізму та саботажу, в тому числі проти критичної інфраструктури, а також інструменталізацію міграції та інші деструктивні дії.

Росія також продовжує порушувати супутниковий зв'язок, порушувати європейський повітряний простір і здійснювати фізичні напади на людей на території ЄС, йдеться у заяві.

Реклама:

"Ці зловмисні дії є частиною широкої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої Росією на розкол нашого суспільства, дестабілізацію та послаблення ЄС та його держав-членів, нашої стійкості, а також на підрив нашої підтримки України та її здатності до самозахисту.

Це не вдасться: ми діятимемо об'єднано і рішуче, щоб протидіяти цій діяльності та притягнути винних до відповідальності. Наша підтримка України залишатиметься твердою і непохитною стільки, скільки буде потрібно", – наголосили в ЄС.

Зазначається, що сьогоднішнім рішенням про створення спеціальної системи обмежувальних заходів у зв'язку з дестабілізаційною діяльністю Росії ЄС робить ще один рішучий крок.

"Ми продовжуватимемо зміцнювати нашу стійкість, тісно співпрацювати з нашими партнерами і повною мірою використовувати гібридний інструментарій ЄС, включаючи дипломатичні та обмежувальні заходи, а також усі наявні інструменти для запобігання, стримування і реагування на гібридну діяльність Росії", – наголошується у заяві.

Нещодавно влада Молдови викрила підтримувану Росією операцію за участю 130 тисяч громадян країни, метою якої було вплинути на голосування під час референдуму щодо вступу в Європейський Союз.

А влітку у НАТО заявляли, що гібридні операції та кібератаки РФ є підставою активувати статтю 5.