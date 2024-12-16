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ЕС впервые ввел санкции против России из-за гибридных угроз

Новости — Понедельник, 16 декабря 2024, 16:38 — Олег Павлюк

Совет Европейского Союза в понедельник, 16 декабря, впервые в истории ввел ограничительные меры против 16 физических и трех юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении Совета ЕС.

Новые санкции Евросоюза, как отмечается, являются ответом на "злонамеренные действия России и ее неуважение к основанному на правилах международному порядку и международному праву".

В черный список попало подразделение 29155 главного управления Генерального штаба России (ГРУ), причастное к убийствам за рубежом и дестабилизирующим действиям, таким как взрывы и кибератаки по всей Европе.

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ЕС также наложил санкции на Панафриканскую группу по торговле и инвестициям – дезинформационную сеть, осуществляющую пророссийские операции тайного влияния в Африке, и ее основателя Харуну Дуамбу.

Санкции Евросоюза были наложены на "Африканскую инициативу" – информагентство, распространяющее российскую пропаганду и дезинформацию в Африке, его главного редактора и сотрудника Федеральной службы безопасности России Артема Куреева и высокопоставленного чиновника ГРУ, который после смерти Евгения Пригожина взял на себя руководство операциями группы Вагнера в Африке.

Дополнительно Совет ЕС в рамках борьбы с дезинформационной кампанией России "Двойник" ввел санкции против чиновницы администрации президента России Софии Захаровой и руководителя и основателя государственной корпорации "Структура" Николая Тупикина.

Новые санкции Евросоюза также направлены против Владимира Сергиенко – бывшего помощника депутата Бундестага от "Альтернативы для Германии" Евгения Шмидта, который активно сотрудничал с российскими разведчиками, и российского предпринимателя Визы Мизаева и его бизнес-партнера и жены, причастных к операции российской разведки против Федеральной разведывательной службы Германии.

В конце концов, новый санкционный режим ЕС охватил коллаборационистов правительства России во Франции – российскую чиновницу Алесю Милорадович и молдавского бизнесмена Анатолия Призенко, который способствовал отправке нескольких молдавских граждан во Францию в октябре 2023 года.

На подсанкционных лиц Европейский Союз наложит замораживание активов, гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства, а на физических лиц также будет распространяться запрет на поездки в Евросоюз.

Напомним, новый режим санкций за гибридные действия против Европейского Союза был согласован на уровне постоянных представителей государств-членов в начале октября 2024 года.

Тогда же ЕС на фоне роста случаев дестабилизационной деятельности России заявил, что эти действия не повлияют на его решимость поддерживать Украину.

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