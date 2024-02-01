Журналісти виявили, що помічник депутата "АдН" може мати зв’язки з ФСБ Росії

Помічник депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Євгенія Шмідта, 52-річний Владімір Сергієнко регулярно спілкується з імовірним агентом Федеральної служби безпеки Росії, з яким координував свою антиукраїнську діяльність.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Spiegel і The Insider, повідомляє "Європейська правда".

Про Сергієнка у ЗМІ вперше активно заговорили в серпні минулого року, коли стало відомо, як він обговорював із невідомим куратором у Москві зривання військової допомоги Україні з боку Німеччини.

Серед іншого, помічник депутата "АдН" стояв за позовом групи членів цієї партії до Федерального конституційного суду Німеччини з вимогою оголосити незаконними постачання Україні німецької зброї без схвалення Бундестагу.

Тепер же Spiegel і The Insider довідались, що куратором Сергієнка є полковник російської ФСБ Ілля Вехтомов. Сам він, свідчать дані його телефонних розмов, спілкується з іншими офіцерами цієї спецслужби.

У коментарі Spiegel Сергієнко заперечив, що є агентом впливу Кремля, й назвав твердження про його зв’язки з Росією "безпідставними й не пов’язаними з реальністю".

Водночас проросійським активістом зацікавилась прокуратура Берліна після того, як у нього виявили російський паспорт, який він до того приховував. Через це, за даними Spiegel, Сергієнка хочуть позбавити набутого громадянства Німеччини. Паралельно помічнику депутата "АдН" обмежили доступ до приміщень парламенту.

Останніми місяцями "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом. Вже три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.