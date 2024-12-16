В МЗС України попросили Угорщину припинити вдавати "миротворця"

Міністерство закордонних справ України назвало відірваними від дійсності "миротворчі" заяви Будапешта та закликало угорських посадовців припинити маніпуляції на темі російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар МЗС України опублікувало у відповідь на останні заяви про буцімто "відкинуте різдвяне перемир’я".

"Угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. В дійсності після угорських "миротворчих" дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять смертоносні ракети та дрони", – зазначили в МЗС.

У заяві зауважили, що фактичні пропозиції Будапешта "ще більш віддалені від миротворчості, аніж її заяви", оскільки де-факто Угорщина закликає залишити Україну на поталу агресору та перешкоджає зусиллям партнерів для підтримки України, при тому, що Росія веде проти України геноцидну війну.

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"Закликаємо угорську сторону припинити аморальні маніпуляції на темі миру та Різдва Христового, утриматися від односторонніх контактів із державою-агресором, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру. На заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор. Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший в світі", – наголосили в МЗС.

"Саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги. Ми продовжимо конструктивні контакти з нашими партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України", – додають у заяві.

Нагадаємо, минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Київ відмовився від телефонної розмови Орбана і Зеленського стосовно угорської пропозиції "перемирʼя", а також обурився, що майже ніхто в ЄС не підтримав "різдвяне перемирʼя".