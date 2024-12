Орбан каже, що Зеленський відмовився від його ідеї "перемир’я" і обміну полоненими

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Про це Орбан написав у середу у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Орбан коментував твіт президента України, у якому Зеленський різко відреагував на розмову угорського прем’єра з господарем Кремля Владіміром Путіним, що відбулась у середу.

Орбан заявив, що наприкінці угорського головування в Раді ЄС будапешт доклав нових зусиль для "досягнення миру".

Реклама:

"Ми запропонували різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!", – написав Віктор Орбан, коментуючи твіт Зеленського.

Водночас Віктор Орбан нічого не написав про те, чи висував він таку пропозицію Владіміру Путіну, і якою була реакція глави Кремля, якщо така пропозиція справді була.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc