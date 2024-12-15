Сійярто: Україна "дещо напружено" відмовила в розмові Орбана з Зеленським

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що українська сторона відмовила в організації телефонної розмови Віктора Орбана та Володимира Зеленського стосовно угорської пропозиції "перемирʼя".

Про це він сказав у неділю, 15 грудня, в ефірі радіо Kossuth, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTI.

Сійярто вкотре заявив про угорську пропозицію "припинення вогню та масового обміну полоненими", яку Будапешт хотів запропонувати Україні та Росії з нагоди Різдва.

Саме ця ініціатива, стверджує він, обговорювалась під час розмови Орбана з Владіміром Путіним, після чого глава угорського МЗС повідомив про це міністру закордонних справ України і "главі адміністрації президента" (вочевидь, ідеться про главу Офісу президента Андрія Єрмака).

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Угорський міністр каже, що Будапешт запросив телефонну розмову між Віктором Орбаном і президентом України, але йому "в абсолютно безпрецедентному в дипломатії жесті", додав він, "дещо напружено і культурно відмовили".

Сійярто не пояснив, чому про свою пропозицію "перемирʼя" Угорщина повідомила Україні постфактум після розмови з Путіним, але зайшовся розхвалювати роль своєї держави як "миротворця".

"На столі лежить пропозиція, подібної до якої не було за останню тисячу днів, і не від Угорщини залежить, чи буде ця пропозиція розглянута і схвалена обома сторонами. Одна сторона розглянула її і вважає її прийнятною, але інша сторона зайняла неприйнятну позицію", – сказав він.

У цьому твердженні, зазначимо, Сійярто щонайменше сказав неповну правду: влітку 2024 року президент Франції Емманюель Макрон пропонував оголосити "олімпійське перемирʼя" – що Росія просто відкинула.

Також глава МЗС Угорщини підтвердив, що Орбан сказав неправду, стверджуючи, що Україна відкинула його ідею "різдвяного перемирʼя" – адже угорська сторона взагалі не обговорювала її безпосередньо з українською.

Це сталось після того, як Зеленський різко відреагував на розмову угорського прем’єра з господарем Кремля Путіним.