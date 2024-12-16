В МИД Украины попросили Венгрию прекратить изображать "миротворца"

Министерство иностранных дел Украины назвало оторванными от действительности "миротворческие" заявления Будапешта и призвало венгерских чиновников прекратить манипуляции на теме российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий МИД Украины опубликовало в ответ на последние заявления о якобы "отказе от рождественского перемирия".

"Венгерские чиновники снова заявляют, что якобы способны остановить войну, но эти заявления не соответствуют действительности. В действительности после венгерских "миротворческих" звонков в Москву по украинским городам летят смертоносные ракеты и дроны", – отметили в МИД.

В заявлении отметили, что фактические предложения Будапешта "еще более далеки от миротворчества, чем ее заявления", поскольку де-факто Венгрия призывает оставить Украину на расправу агрессору и препятствует усилиям партнеров для поддержки Украины, при том, что Россия ведет против Украины геноцидальную войну.

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"Призываем венгерскую сторону прекратить аморальные манипуляции на теме мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, которые подрывают совместные усилия по восстановлению справедливого мира. На пути мира стоит только Россия и ее одержимый войной диктатор. Украина стремится к миру на своей земле как никто другой в мире", – отметили в МИД.

"Именно на достижение справедливого и устойчивого мира направлены совместные усилия нашего государства и его партнеров. Украина всегда придерживается принципов честного диалога и взаимного уважения. Мы продолжим конструктивные контакты с нашими партнерами, которые искренне стремятся к завершению войны, а не поражению Украины", – добавляют в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказался от телефонного разговора Орбана и Зеленского относительно венгерского предложения "перемирия", а также возмутился, что почти никто в ЕС не поддержал "рождественское перемирие".