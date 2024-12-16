Каллас: ЄС порушить питання російських баз із новою владою Сирії

У Європейському Союзі мають намір під час діалогу з новою владою Сирії, яка прийшла в результаті падіння режиму Башара Асада, звернути увагу на російську військову присутність у країні.

Про це на пресконференції в Брюсселі в понеділок, 16 грудня, заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

За словами Каллас, військова присутність Росії в Сирії стала предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Багато глав МЗС порушили цю тему й сказали, що це має бути умовою для нового керівництва, щоб вони позбулись російського впливу на своїй території", – додала вона.

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Топдипломатка ЄС пояснила, що Росія з сирійських військових баз здійснює операції впливу в Африці та інших країнах, тому це питання "становить занепокоєння і для європейської безпеки".

"Ми порушимо це питання з керівництвом (Сирії. – Ред.), коли в нас відбуватимуться зустрічі на різних рівнях", – зазначила Каллас.

У ЄС раніше слідом за іншими країнами висловили бажання встановити прямий контакт з новою сирійською владою.

Для цього до Дамаска вирушить високопоставлений дипломат ЄС, відповідальний за Сирію, який з 2011 року перебував у столиці Лівану Бейруті.

Як відомо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.