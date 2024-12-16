Каллас: ЕС поднимет вопрос российских баз с новой властью Сирии

В Европейском Союзе намерены во время диалога с новой властью Сирии, которая пришла в результате падения режима Башара Асада, обратить внимание на российское военное присутствие в стране.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 16 декабря, заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

По словам Каллас, военное присутствие России в Сирии стало предметом обсуждения на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

"Многие главы МИД затронули эту тему и сказали, что это должно быть условием для нового руководства, чтобы они избавились от российского влияния на своей территории", – добавила она.

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Топ-дипломат ЕС объяснила, что Россия с сирийских военных баз осуществляет операции влияния в Африке и других странах, поэтому этот вопрос "представляет беспокойство и для европейской безопасности".

"Мы поднимем этот вопрос с руководством (Сирии. – Ред.), когда у нас будут проходить встречи на разных уровнях", – отметила Каллас.

В ЕС ранее вслед за другими странами выразили желание установить прямой контакт с новой сирийской властью.

Для этого в Дамаск отправится высокопоставленный дипломат ЕС, ответственный за Сирию, который с 2011 года находился в столице Ливана Бейруте.

Как известно, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.