Американська авіація вдарила по хуситах у Ємені

Американські військові завдали авіаудару по об'єкту командування та управління хуситів в Ємені.

Про це заявили у Центральному командуванні збройних сил США, передає "Європейська правда".

У понеділок, 16 грудня, американські сили вдарили по ключовому об’єкту командування та управління хуситів у Ємені.

"Ціллю удару був центр координації операцій хуситів, таких як напади на військові кораблі ВМС США і торгові судна в південній частині Червоного моря та Аденській затоці", – заявили американські військові.

Реклама:

США та Британія неодноразово завдавали ударів по об'єктах хуситів у Ємені з початку року у відповідь на їхні напади на комерційні судна в Червоному морі і Аденській затоці.

Хусити заявляють, що ці напади нібито спрямовані проти суден, пов'язаних з Ізраїлем, і мають на меті продемонструвати солідарність з палестинцями під час війни в секторі Гази.

У жовтні у США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.

В середині листопада американські військові завдали низки авіаударів по складах зброї хуситів на території Ємену у відповідь на атаки терористів на комерційні судна в Червоному морі.

На початку грудня есмінці Військово-морських сил США збили низку ракет та безпілотників, які випустили єменські повстанці-хусити по військових кораблях і трьох американських торгових суднах, які вони супроводжували в Аденській затоці.