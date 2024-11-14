США вдарили по складах зі зброєю хуситів у Ємені

Американські військові завдали низки авіаударів по складах зброї хуситів на території Ємену у відповідь на атаки терористів на комерційні судна в Червоному морі.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), передає "Європейська правда".

Як розповіли американські військові, удари були завдані впродовж суботи та неділі – 9 та 10 листопада.

До операції були залучені засоби Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США, зокрема винищувач F-35C. Військові атакували об'єкти, на яких зберігається різноманітне сучасне озброєння, розповіли у CENTCOM.

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Зокрема військові США оприлюднили відео удару безпілотника MQ-9 Reaper по мобільній ракетній установці, розміщеній на кузові вантажівки. На кадрах видно, як людина, що стояла поруч із пусковою установкою, тікає після удару.

U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems



U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr – U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2024

Військові акцентували – цілеспрямована операція була відповіддю на "неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство", а також на американські, коаліційні й торгові судна у Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці.

"Це також мало на меті послабити загрозу хуситів для регіональних партнерів", – зауважили в CENTCOM.

Крім того, як зазначили військові США, американські есмінці Stockdale та Spruance разом із літаками ВПС та ВМС США успішно знищили цілу низку пускових установок хуситів під час проходження через Баб-ель-Мандебську протоку.

Зокрема, були успішно виявлені та знищені вісім безпілотних авіаційних комплексів односторонньої дії, п'ять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети, які хусити націлювали на торговельні кораблі та їхні екіпажі.

Під час операції з американського персоналу і техніки ніхто не постраждав та не був поранений, наголосили у CENTCOM.

США та Британія неодноразово завдавали ударів по об'єктах хуситів у Ємені з початку року у відповідь на їхні напади на комерційні судна в Червоному морі і Аденській затоці.

Хусити заявляють, що ці напади нібито спрямовані проти суден, пов'язаних з Ізраїлем, і мають на меті продемонструвати солідарність з палестинцями під час війни в секторі Гази.

У результаті цих нападів загинули четверо моряків, два кораблі затонули.

Минулого місяця у США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.