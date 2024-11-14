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США вдарили по складах зі зброєю хуситів у Ємені

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Новини — Четвер, 14 листопада 2024, 08:55 — Уляна Кричковська

Американські військові завдали низки авіаударів по складах зброї хуситів на території Ємену у відповідь на атаки терористів на комерційні судна в Червоному морі.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), передає "Європейська правда".

Як розповіли американські військові, удари були завдані впродовж суботи та неділі – 9 та 10 листопада. 

До операції були залучені засоби Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США, зокрема винищувач F-35C. Військові атакували об'єкти, на яких зберігається різноманітне сучасне озброєння, розповіли у CENTCOM.

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Зокрема військові США оприлюднили відео удару безпілотника MQ-9 Reaper по мобільній ракетній установці, розміщеній на кузові вантажівки. На кадрах видно, як людина, що стояла поруч із пусковою установкою, тікає після удару.

Військові акцентували – цілеспрямована операція була відповіддю на "неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство", а також на американські, коаліційні й торгові судна у Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці.

"Це також мало на меті послабити загрозу хуситів для регіональних партнерів", – зауважили в CENTCOM.

Крім того, як зазначили військові США, американські есмінці Stockdale та Spruance разом із літаками ВПС та ВМС США успішно знищили цілу низку пускових установок хуситів під час проходження через Баб-ель-Мандебську протоку.

Зокрема, були успішно виявлені та знищені вісім безпілотних авіаційних комплексів односторонньої дії, п'ять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети, які хусити націлювали на торговельні кораблі та їхні екіпажі.

Під час операції з американського персоналу і техніки ніхто не постраждав та не був поранений, наголосили у CENTCOM.

США та Британія неодноразово завдавали ударів по об'єктах хуситів у Ємені з початку року у відповідь на їхні напади на комерційні судна в Червоному морі і Аденській затоці.

Хусити заявляють, що ці напади нібито спрямовані проти суден, пов'язаних з Ізраїлем, і мають на меті продемонструвати солідарність з палестинцями під час війни в секторі Гази.

У результаті цих нападів загинули четверо моряків, два кораблі затонули.

Минулого місяця у США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.

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США Близький Схід
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