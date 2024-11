США вдарили по складах зі зброєю хуситів у Ємені

Американські військові завдали низки авіаударів по складах зброї хуситів на території Ємену у відповідь на атаки терористів на комерційні судна в Червоному морі.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), передає "Європейська правда".

Як розповіли американські військові, удари були завдані впродовж суботи та неділі – 9 та 10 листопада.

До операції були залучені засоби Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США, зокрема винищувач F-35C. Військові атакували об'єкти, на яких зберігається різноманітне сучасне озброєння, розповіли у CENTCOM.

Зокрема військові США оприлюднили відео удару безпілотника MQ-9 Reaper по мобільній ракетній установці, розміщеній на кузові вантажівки. На кадрах видно, як людина, що стояла поруч із пусковою установкою, тікає після удару.

U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems



U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr