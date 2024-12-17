Американская авиация ударила по хуситам в Йемене

Американские военные нанесли авиаудар по объекту командования и управления хуситов в Йемене.

Об этом заявили в Центральном командовании вооруженных сил США, передает "Европейская правда".

В понедельник, 16 декабря, американские силы ударили по ключевому объекту командования и управления хуситов в Йемене.

"Целью удара был центр координации операций хуситов, таких как нападения на военные корабли ВМС США и торговые суда в южной части Красного моря и Аденском заливе", – заявили американские военные.

Реклама:

США и Британия неоднократно наносили удары по объектам хуситов в Йемене с начала года в ответ на их нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

Хуситы заявляют, что эти нападения якобы направлены против судов, связанных с Израилем, и имеют целью продемонстрировать солидарность с палестинцами во время войны в секторе Газа.

В октябре в США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.

В середине ноября американские военные нанесли ряд авиаударов по складам оружия хуситов на территории Йемена в ответ на атаки террористов на коммерческие суда в Красном море.

В начале декабря эсминцы Военно-морских сил США сбили ряд ракет и беспилотников, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы по военным кораблям и трем американским торговым судам, которые они сопровождали в Аденском заливе.