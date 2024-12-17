Макрон поїде до Майотти, яка постраждала від масштабного урагану

Французький президент Емманюель Макрон оголосив про візит найближчими днями до заморської території Майотта в Індійському океані, яка постраждала від урагану.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначив Макрон, під час засідання міжвідомчого кризового штабу він запевнив, що всі надзвичайні заходи для допомоги населенню Майотти були вжиті.

"Наступними днями я відвідаю Майотту, щоб підтримати наших співгромадян, а також мобілізованих державних службовців та аварійно-рятувальні служби", – заявив він.

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Макрон оголосив національну жалобу за жертвами катастрофи.

Нагадаємо, у суботу Майотту накрив циклон Чідо, ураган називають ймовірно найсильнішим за останні 90 років. Сила вітру сягала до 220 кілометрів на годину.

Попередньо припускають, що стихія знищила домівки близько третини мешканців архіпелагу, де проживають 100 тисяч осіб. Уся інфраструктура сильно пошкоджена, з веж операторів зв’язку вціліли лише поодинокі.



