Макрон зібрав кризову нараду через катастрофічні наслідки урагану на заморській Майотті

Президент Франції Емманюель Макрон зібрав термінову нараду у зв’язку з катастрофічними наслідками урагану на заморській території Майотта в Індійському океані.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон на вечір понеділка скликав засідання усіх дотичних служб і відомств, щоб підготувати подальшу швидку допомогу мешканцям Майотти.

Plusieurs centaines, voire des milliers de morts : les autorités craignent un bilan humain très lourd à Mayotte, le département le plus pauvre de France dévasté par le cyclone Chido, où les secours ont été renforcés dimanche par pont aérien #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/Gi88tT8lYX Реклама: December 15, 2024

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо заявив, що на встановлення реальної кількості загиблих може піти багато днів. Місцевий префект заявив, що лік загиблих йде на "сотні, якщо не тисячі".

Національна асамблея на понеділковому засіданні оголосила хвилину мовчання за загиблими.

Національне агентство здоров’я вдень оголосило пошук волонтерів для того, щоб їхати на архіпелаг з медичною місією. Перша допомога почала прибувати ще з неділі.

#Chido 🌀 Dans un premier temps, plus de 200 #gendarmes sont en cours de projection pour #Mayotte :

➡️ Dégager les axes, soutenir et aider la manœuvre opérationnelle locale

➡️ Concourir aux secours

➡️ Prévenir les troubles à l'ordre public pic.twitter.com/NPmroPj0nA – Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) December 16, 2024

Нагадаємо, у суботу Майотту накрив циклон Чідо, ураган називають ймовірно найсильнішим за останні 90 років. Сила вітру сягала до 220 кілометрів на годину.

Попередньо припускають, що стихія знищила домівки близько третини мешканців архіпелагу, де проживають 100 тисяч осіб. Уся інфраструктура сильно пошкоджена, з веж операторів зв’язку вціліли лише поодинокі.





