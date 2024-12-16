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Макрон зібрав кризову нараду через катастрофічні наслідки урагану на заморській Майотті

Новини — Понеділок, 16 грудня 2024, 19:57 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон зібрав термінову нараду у зв’язку з катастрофічними наслідками урагану на заморській території Майотта в Індійському океані.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон на вечір понеділка скликав засідання усіх дотичних служб і відомств, щоб підготувати подальшу швидку допомогу мешканцям Майотти. 

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо заявив, що на встановлення реальної кількості загиблих може піти багато днів. Місцевий префект заявив, що лік загиблих йде на "сотні, якщо не тисячі".

Національна асамблея на понеділковому засіданні оголосила хвилину мовчання за загиблими. 

Національне агентство здоров’я вдень оголосило пошук волонтерів для того, щоб їхати на архіпелаг з медичною місією. Перша допомога почала прибувати ще з неділі.

Нагадаємо, у суботу Майотту накрив циклон Чідо, ураган називають ймовірно найсильнішим за останні 90 років. Сила вітру сягала до 220 кілометрів на годину.  

Попередньо припускають, що стихія знищила домівки близько третини мешканців архіпелагу, де проживають 100 тисяч осіб. Уся інфраструктура сильно пошкоджена, з веж операторів зв’язку вціліли лише поодинокі.  



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Франція стихійні лиха
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