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Макрон поедет на Майотту, которая пострадала от масштабного урагана

Новости — Вторник, 17 декабря 2024, 08:30 — Уляна Кричковская

Французский президент Эмманюэль Макрон объявил о визите в ближайшие дни на заморскую территорию Майотта в Индийском океане, которая пострадала от урагана.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметил Макрон, во время заседания межведомственного кризисного штаба он заверил, что все чрезвычайные меры для помощи населению Майотты были приняты.

"В ближайшие дни я посещу Майотту, чтобы поддержать наших сограждан, а также мобилизованных государственных служащих и аварийно-спасательные службы", – заявил он.

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Макрон объявил национальный траур по жертвам катастрофы.

Напомним, в субботу Майотту накрыл циклон Чидо, ураган называют вероятно самым сильным за последние 90 лет. Сила ветра достигала до 220 километров в час.

Предварительно предполагают, что стихия уничтожила дома около трети жителей архипелага, где проживают 100 тысяч человек. Вся инфраструктура сильно повреждена, из башен операторов связи уцелели лишь единичные.

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