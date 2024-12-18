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У центрі ядерних досліджень в Польщі сталася пожежа

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Новини — Середа, 18 грудня 2024, 12:10 — Уляна Кричковська

У Польщі у Національному центрі ядерних досліджень під Варшавою сталася пожежа, є постраждалі.

Про це повідомив польський суспільний мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як проінформували журналісти, у середу, 18 грудня, у Отвоцьку під Варшавою сталася пожежа у приміщенні Національного центру ядерних досліджень.

Внаслідок цього постраждали дві людини.

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Як з'ясували журналісти RMF24 стався вибух газу в лабораторії, орендованій сторонньою компанією.

Пожежники вже взяли вогонь під контроль. Пожежа сталася на значній відстані від дослідницького реактора MARIA.

Вранці 7 грудня стався вибух в одному з кварталів на півночі Гааги, від вибуху одна секція будинку повністю обвалилася. На двох поверхах будинку розташовані квартири, приміщення на першому поверсі орендував магазин весільних суконь.

Нещодавно повідомляли, що поблизу італійської Флоренції внаслідок вибуху у сховищі, яке належить енергетичній групі Eni, загинули двоє п'ятеро осіб, ще дев’ять постраждали.

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