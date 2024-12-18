У центрі ядерних досліджень в Польщі сталася пожежа

У Польщі у Національному центрі ядерних досліджень під Варшавою сталася пожежа, є постраждалі.

Про це повідомив польський суспільний мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як проінформували журналісти, у середу, 18 грудня, у Отвоцьку під Варшавою сталася пожежа у приміщенні Національного центру ядерних досліджень.

Внаслідок цього постраждали дві людини.

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Strażacy zgasili pożar w laboratorium wynajętym firmie zewnętrznej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Dwie osoby poszkodowane, przekazane ratownikom. Pożar w znaczonej odległości od reaktora Maria.#NCBJ @RMF24pl pic.twitter.com/JDuGVDw2s6 – Magda Grajnert (@MagdaGrajnert) December 18, 2024

Як з'ясували журналісти RMF24 стався вибух газу в лабораторії, орендованій сторонньою компанією.

Пожежники вже взяли вогонь під контроль. Пожежа сталася на значній відстані від дослідницького реактора MARIA.

Вранці 7 грудня стався вибух в одному з кварталів на півночі Гааги, від вибуху одна секція будинку повністю обвалилася. На двох поверхах будинку розташовані квартири, приміщення на першому поверсі орендував магазин весільних суконь.

Нещодавно повідомляли, що поблизу італійської Флоренції внаслідок вибуху у сховищі, яке належить енергетичній групі Eni, загинули двоє п'ятеро осіб, ще дев’ять постраждали.