В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар

В Польше в Национальном центре ядерных исследований под Варшавой произошел пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщил польский общественный вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Как проинформировали журналисты, в среду, 18 декабря, в Отвоцке под Варшавой произошел пожар в помещении Национального центра ядерных исследований.

В результате пострадали два человека.

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Strażacy zgasili pożar w laboratorium wynajętym firmie zewnętrznej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Dwie osoby poszkodowane, przekazane ratownikom. Pożar w znaczonej odległości od reaktora Maria.#NCBJ @RMF24pl pic.twitter.com/JDuGVDw2s6 – Magda Grajnert (@MagdaGrajnert) December 18, 2024

Как выяснили журналисты RMF24, произошел взрыв газа в лаборатории, арендованной сторонней компанией.

Пожарные уже взяли огонь под контроль. Пожар произошел на значительном расстоянии от исследовательского реактора MARIA.

Утром 7 декабря произошел взрыв в одном из кварталов на севере Гааги, от взрыва одна секция дома полностью обвалилась. На двух этажах дома расположены квартиры, помещение на первом этаже арендовал магазин свадебных платьев.

Недавно сообщалось, что вблизи итальянской Флоренции в результате взрыва в хранилище, которое принадлежит энергетической группе Eni, погибли пять человек, еще девять пострадали.