Вибух на об'єкті енергетичної групи в Італії: кількість загиблих зросла до п'яти

Поблизу італійської Флоренції кількість загиблих внаслідок вибуху у сховищі, яке належить енергетичній групі Eni, зросла до п’яти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в італійських слідчих органах, пише "Європейська правда".

Як зазначено, кількість загиблих зросла після того, як на місці вибуху виявили тіло останнього зниклого безвісти.

Вибух, що прогримів у понеділок, стався на вантажному майданчику для автоцистерн.

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Влада заявила, що інцидент міг би мати набагато серйозніші наслідки, якби загорілися і прилеглі склади з паливом.

Прокурори прилеглого міста Прато почали розслідування, щоб встановити кримінальну відповідальність за вибух на об’єкті Eni.

У компанії запропонували відшкодувати матеріальну шкоду постраждалим внаслідок вибуху.

Вибух стався в понеділок, 9 грудня, у Каленцано в районі, де вантажівки завантажують паливо для заправних станцій. Інші нафтобази поблизу не постраждали.

Раніше повідомляли про чотирьох загиблих внаслідок інциденту.