Британський підліток не визнав себе винним у вбивстві дівчат у Саутпорті

Британський підліток у середу, 18 грудня, не визнав себе винним у вбивстві трьох молодих дівчат під час нападу з ножем на півночі Англії у липні.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слухання, передає "Європейська правда".

Як поінформувало агентство, 18-річний Аксель Рудакубана не відповів на запитання Королівського суду Ліверпуля, чи винен він у вбивстві 6-річної Бебі Кінг, 7-річної Елсі Дот Стенкомб та 9-річної Аліси Дасілви Агіар, які були на танцювальному заході, присвяченому творчості Тейлор Свіфт, у місті Саутпорт.

Також були оголошені заяви про невинуватість за звинуваченнями у 10 замахах на вбивство, виробництві смертельної отрути рицин і володінні навчальним посібником "Аль-Каїди".

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Зазначається, що суд над чоловіком має розпочатися 20 січня і триватиме чотири тижні. Суддя Джуліан Гус підтвердив адвокату Рудакубани, що "не буде висунуто жодної позитивної справи" на користь чоловіка.

Під час короткого слухання в середу, 18 грудня, Рудакубана, який виступав по відеозв'язку з в'язниці, не виказував жодних емоцій, дивлячись прямо перед собою і час від часу розгойдуючись з боку в бік.

Нагадаємо, наприкінці липня тоді 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у Саутпорті на північному заході Англії під час заняття з танців. У результаті загинули троє дівчат, ще вісім дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення.

Дезінформація про особу нападника, якого начебто називали нелегальним мігрантом-ісламістом, підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії. Насправді ж Рудакубан народився в Уельсі, його батьки є християнами.

За злочини, пов'язані з заворушеннями, ув'язнили майже 400 людей. У жовтні Рудакубану оголосили нове звинувачення, пов’язане з тероризмом.