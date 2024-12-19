Британский подросток не признал себя виновным в убийстве девушек в Саутпорте

Британский подросток в среду, 18 декабря, не признал себя виновным в убийстве трех молодых девушек во время нападения с ножом на севере Англии в июле.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слушания, передает "Европейская правда".

Как проинформировало агентство, 18-летний Аксель Рудакубана не ответил на вопрос Королевского суда Ливерпуля, виновен ли он в убийстве 6-летней Беби Кинг, 7-летней Элси Дот Стенкомб и 9-летней Алисы Дасилвы Агиар, которые были на танцевальном мероприятии, посвященном творчеству Тейлор Свифт, в городе Саутпорт.

Также были объявлены заявления о невиновности по обвинениям в 10 покушениях на убийство, производстве смертельного яда рицин и владении учебным пособием "Аль-Каиды".

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Отмечается, что суд над мужчиной должен начаться 20 января и продлится четыре недели. Судья Джулиан Гус подтвердил адвокату Рудакубаны, что "не будет выдвинуто ни одного положительного дела" в пользу мужчины.

Во время короткого слушания в среду, 18 декабря, Рудакубана, выступавший по видеосвязи из тюрьмы, не выражал никаких эмоций, глядя прямо перед собой и время от времени раскачиваясь из стороны в сторону.

Напомним, в конце июля тогда 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в Саутпорте на северо-западе Англии во время занятия по танцам. В результате погибли три девушки, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

Дезинформация о личности нападавшего, которого якобы называли нелегальным мигрантом-исламистом, подпитала массовые антииммигрантские протесты по всей Британии. На самом же деле Рудакубан родился в Уэльсе, его родители являются христианами.

За преступления, связанные с беспорядками, посадили почти 400 человек. В октябре Рудакубану объявили новое обвинение, связанное с терроризмом.