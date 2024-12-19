У Польщі перекинувся автобус із пасажирами

Під польським Краковом перекинувся автобус із пасажирами, внаслідок аварії постраждали 15 людей.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася вдень 19 грудня поблизу селища Бохня, що східніше Кракова, на дорозі 965. Автобус, що пустили на заміну скасованому залізничному рейсу, з невідомих причин з’їхав з дороги і перекинувся на бік.

Внаслідок аварії постраждали 15 людей. Водія, травми якого найважчі, госпіталізували гелікоптером-"швидкою", решті пасажирів надають першу допомогу на місці. Деяких людей після першого огляду забирають до лікарень для дообстеження.

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На місці події задіяні кілька бригад пожежно-рятувальної служби, поліція і багато медиків.

Ділянка дороги між Бохнею і містечком Новий Вісьнич повністю перекрита.

Минулого місяця у Польщі сталося смертельне лобове зіткнення за участю вантажівки з військовими.

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