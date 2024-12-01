У Німеччині вантажівка спричинила серію аварій: 26 постраждалих, 50 пошкоджених авто
Новини — Неділя, 1 грудня 2024, 11:42 —
Поліція Німеччини затримала водія вантажівки в землі Північна Рейн-Вестфалія, якого переслідувала за перевищення швидкості на кількох автобанах та розв'язках, де були спричинені ДТП з понад 20 постраждалими.
Про це повідомляє Rheinische Post із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".
Як зазначили в агентстві, розслідування хаотичного руху вантажівки, яка спричинила численні аварії та поранення 26 людей на кількох автомагістралях у Північному Рейні-Вестфалії, триває.
За повідомленням німецької поліції, водій вантажівки буде допитаний, як тільки це стане можливим після завершення медичної експертизи.
Зазначається, що 30-річний водій був заарештований поблизу міста Хаген після того, як його вантажівка на польських номерах протаранила кілька автомобілів і зрештою зупинилася після зіткнення на зустрічній смузі.
Загалом у серію аварій потрапили 50 автомобілів.
Як акцентували в поліції – під час затримання на місці події з'явилися перші ознаки можливого вживання алкоголю або наркотиків, повідомили в поліції. Жодних інших подробиць вони не надали.
За даними правоохоронців, кількість людей із серйозними травмами зросла восьми, у тому числі одна людина отримала травми, які небезпечні для життя. Правоохоронці зазначили, що 18 людей зазнали легких поранень.
Зважаючи на велику кількість задіяних транспортних засобів і тривалу заплутану ситуацію, слідчі не виключають, що постраждалих може бути ще більше.
Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії вантажівка, що перевозила військовослужбовців Сил оборони, потрапила у ДТП, внаслідок якої постраждали 23 особи.
28 листопада у Мазовецькому воєводстві Польщі сталася смертельна аварія за участю військової вантажівки, заповненої понад 20 військовими, одна людина у результаті загинула.