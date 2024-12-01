У Німеччині вантажівка спричинила серію аварій: 26 постраждалих, 50 пошкоджених авто

Поліція Німеччини затримала водія вантажівки в землі Північна Рейн-Вестфалія, якого переслідувала за перевищення швидкості на кількох автобанах та розв'язках, де були спричинені ДТП з понад 20 постраждалими.

Про це повідомляє Rheinische Post із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

Як зазначили в агентстві, розслідування хаотичного руху вантажівки, яка спричинила численні аварії та поранення 26 людей на кількох автомагістралях у Північному Рейні-Вестфалії, триває.

Фото: DPA

Фото: DPA

За повідомленням німецької поліції, водій вантажівки буде допитаний, як тільки це стане можливим після завершення медичної експертизи.

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Зазначається, що 30-річний водій був заарештований поблизу міста Хаген після того, як його вантажівка на польських номерах протаранила кілька автомобілів і зрештою зупинилася після зіткнення на зустрічній смузі.

Загалом у серію аварій потрапили 50 автомобілів.

Фото: DPA

Фото: DPA

Як акцентували в поліції – під час затримання на місці події з'явилися перші ознаки можливого вживання алкоголю або наркотиків, повідомили в поліції. Жодних інших подробиць вони не надали.

За даними правоохоронців, кількість людей із серйозними травмами зросла восьми, у тому числі одна людина отримала травми, які небезпечні для життя. Правоохоронці зазначили, що 18 людей зазнали легких поранень.

Зважаючи на велику кількість задіяних транспортних засобів і тривалу заплутану ситуацію, слідчі не виключають, що постраждалих може бути ще більше.

Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії вантажівка, що перевозила військовослужбовців Сил оборони, потрапила у ДТП, внаслідок якої постраждали 23 особи.

28 листопада у Мазовецькому воєводстві Польщі сталася смертельна аварія за участю військової вантажівки, заповненої понад 20 військовими, одна людина у результаті загинула.